Wise recovery. Ottimo programma professionale per il recupero dati

Se hai la necessità di recuperare dati cancellati per errore o se hai effettuato una formattazione accidentale dell’hard disk, niente panico: ti viene in aiuto Wise recovery, un ottimo programma in italiano che permette il recupero dei dati da differenti tipi di supporti e di unità come hard disk, penne usb, unità rimovibili, fotocamere, cellulari e schede di memoria.

I tipi di file supportati sono più di 600, inclusi quindi anche i formati meno comuni.

I tipi di file system supportati sono i seguenti:

Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/Win7/Win8)

FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

NTFS/NTFS5

Ext2/Ext3/Ext4(Linux,redhat, centos,etc.)

HFS/HFS+ (Macintosh)

Tutti sappiamo quanto alcuni dati siano importanti e quanta frustrazione nasca dal non riuscire a recuperarli. Un incidente o una operazione sbagliata durante la formattazione di un hard disk o la modifica delle sue partizioni può distruggere la fat o il mbr e rendere il nostro hard disk un supporto con zero dati all’interno. Non è raro che un disco rigido, a causa del costante utilizzo, possa improvvisamente perdere una parte dei suoi dati se non l’intero contenuto. A volte anche una mancanza di tensione o uno sbalzo di corrente, se non siamo protetti da un gruppo di continuità, può provocare spiacevolissimi danni.

Wise recovery (alla apertura della finestra puoi selezionare in alto a destra la lingua italiana) viene in aiuto anche in caso di disco corrotto, dati eliminati, dispositivi danneggiati, dischi formattati eccetera…

L’operatività di questo programma avviene in 3 fasi:

1) Installazione del programma

2) Scansione del pc (o del supporto)

3) Visualizzazione anteprima dei files e recupero

Ecco alcuni immagini che dimostrano quanto sia semplice l’utilizzo di questo software:

E’ un interessante programma con interfaccia in italiano che può risultare veramente utile in molte situazioni, anche le più disperate.

Scaricando il programma da questo link possiamo effettuare la scansione gratuita ed il rilevamento dei file da recuperare. Acquistando la licenza (35 euro oppure 44 euro per la licenza che comprende gli aggiornamenti a vita) viene attivata la funzionalità di recupero dei file, delle partizioni e dei dati cancellati.

Per provare gratuitamente ed acquistare il programma clicca qui

