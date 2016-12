Segnalibro contacaratteri java

Quello che vi presentiamo è una semplice ma efficace applicazione, scritta in java, che permette di contare i caratteri, le parole e le linee di un testo presente in una pagina web.

Per poterla utilizzare è sufficiente, come vedremo più avanti, copiare il codice ed impostare un segnalibro sul proprio browser (tutti i browser risultano essere compatibili). A questo punto quando stiamo navigando su di una pagina possiamo cliccare sul segnalibro e si aprirà una finestrella nella quale verranno indicati il numero di caratteri (compresi gli spazi bianchi), di parole e di linee del testo, mano a mano che andiamo ad evidenziarlo.

Rispetto ad altri metodi questo risulta essere molto più pratico e veloce, in quanto gli altri sistemi che ho sperimentato richiedono di copiare ed incollare il testo in una riquadro di una nuova pagina web per poter effettuare il conteggio.

Questa utility può renderci il lavoro più semplice quando ad esempio dobbiamo verificare in maniera immediata se un testo supera o raggiunge una certa lunghezza. E’ molto utile, ed è questo l’ambito in cui è nata, per non superare il limite dei 140 caratteri di Twitter, ma può rivelarsi comoda in moltI altri frangenti: ad esempio a me capita di utilIzzarla quando devo compilare dei campi in schede di indirizzi nei quali, per essere stampati sulla etichetta, non possono superare un certo numero di caratteri, per non venire troncati e rendere difficoltoso, se non impossibile il recapito del pacco.

Anche chi scrive per il web ha bisogno di aver un riscontro immediato della lunghezza e del numero di parole dei propri articoli.

Questo è il link che potete incollare direttamente nei segnalibri del vostro browser preferito.

Se volete visitare la pagina del programma, la trovate a questo indirizzo.

In sintesi, si tratta una applicazione che può rivelarsi veramente utile ogni volta che abbiamo bisogno di un modo rapido, immediato e veloce di contare i caratteri, le parole e le linee di un testo presente su di una pagina web.

Se trovate altri utilizzi di questa applicazione, potete condividerli nei commenti di questo post.

