Scheda fotografica sigle componenti hardware (Hardware Computer Chart)

Per i tecnici e per gli appassionati ed i curiosi propongo questa scheda di riferimento dei componenti hardware di un pc, dove sono illustrati differenti tipi di componenti e di connessioni con le relative sigle.

Può essere senz’altro utile per identificare in modo univoco e senza errori un componente e poterne rintracciare in rete le caratteristiche e le funzionalità o anche per effettuarne l’acquisto online senza timore di poter fare errori di identificazione. La tabella non è recentissima in quanto possiamo notare che non è presente ad esempio la connessione del tipo usb3, ma credo che possa comunque essere utile per tutti gli altri tipi di componenti.

Per salvare l’immagine potete utilizzare la sezione download di Trovarisorse, dove potete scaricare l’immagine a 2160 x 3060 (2,2 Mb). Per i più esigenti o per una stampa di grande formato è disponibile nella medesima sezione l’immagine ad alta risoluzione 4320 x 6120 (24,1 Mb).

La fonte di provenienza è il sito deviantart.com ed è stata postata dall’utente sonic840.

Per coloro che invece apprezzano una tecnologia di uso più domestico offriamo una immagine semplificata

di primo approccio ai primi rudimenti d’informatica.

