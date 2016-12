PlayStation 4 sarà più potente di Xbox 720

Secondo gli ultimi rumors, tutte le prossime console next-generation saranno presentate all’E3 di Los Angeles, noto congresso sui videogiochi che si tiene annualmente nel mese di Giugno. Oltre che alla PlayStation 4 e alla Xbox 720 sarà presentata anche Wii U, in quanto Nintendo non vuole di certo rimanere indietro.

Che la prossima console made in Microsoft si sarebbe vista all’E3 era cosa ormai nota; la novità invece riguarda la presenza di PlayStation 4 che sembrava ancora molto lontana. Ad alimentare queste voci sono poi i cambi ufficiali alla dirigenza di Sony Corp. e SCE International. Secondo un’altra fonte vicina all’industria produttrice di chip, sembra che per novembre 2012 sia prevista un’ingente quantità di lavoro, proprio per arrivare in tempo per le festività natalizie.

Per quanto riguarda l’hardware non sono trapelate specifiche riguardanti PlayStation 4, ma secondo Computer and Videogames la console Sony sarà più potente della rivale della casa di Redmond. Questo almeno a “forza bruta”, bisognerà poi vedere se ci saranno gli stessi problemi che ha avuto la PlayStation 3 all’uscita: anche lei era più potente ma molto più difficile da programmare: per questo motivo infatti i giochi non riuscivano a sfruttare appieno le potenzialità della console.

Per quanto riguarda Xbox 720 invece sembra che il processore sarà un PowerPC fornito da IBM, con un core dedicato alla gestione del sensore Kinect 2.0, se collegato alla console. Questo potrebbe rappresentare un altro punto a vantaggio dell’antagonista PlayStation 4. Non ci resta che attendere Giugno per vedere una probabile evoluzione anche del gaming su PC.

