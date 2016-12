Nokia PureView 808 con fotocamera da 41 Megapixel

Eh si amici, avete letto bene, 41 megapixel, sembra incredibile ma non c’è nessun errore di battitura. Nokia quest’anno al MWC (“Mobile World Congress”,evento annuale che si tiene a Barcellona nel quale vengono presentate tutte le novità di maggior rilievo del mondo mobile) ha voluto stupire tutti lanciando sul mercato lo smartphone, o meglio cameraphone, Nokia PureView 808.

Come ben sappiamo Nokia ha sempre puntato molto sul comparto fotografico dei suoi smartphone, integrando spesso un’ottima ottica Carl Zeiss e dei sensori abbastanza generosi in fatto di Megapixel, come ad esempio nel Nokia N8 dotato di un sensore da 12 Megapixel (anche se ricordiamo che non è solamente la quantità dei Megapixel a determinare la qualità di una foto). Con il Nokia PureView 808 la casa finlandese ha voluto strafare, montando un sensore da ben 41 Megapixel (interpolati) e ovviamente l’ottica Carl Zeiss.

Per sfruttare al meglio i 41 megapixel, le foto sono scattate con la tecnologia “pixel oversampling” che permette di unire fino a 7 pixel in uno per ottenere il minor rumore e la maggior qualità possibile; in questo modo le foto avranno una risoluzione di 5 o 8 Megapixel secondo le impostazioni. La massima risoluzione che si può selezionare è 38 Megapixel, grazie alla quale si potrà zommare l’immagine come mai prima su uno smartphone senza rinunciare alla definizione. Oltre a questo il Nokia PureView 808 è in grado di registrare video in HD (1280×720).

Il sistema operativo utilizzato è Symbian Belle, ovvero l’ultima versione del sistema operativo Symbian di Nokia. Passando invece alle caratteristiche tecniche troviamo:

Processore: System on chip single core a 1.3 GHz

Display: 4 pollici con risoluzione 640×360 nHD

RAM: 512 MB

Memoria: 16 GB espandibile fino a 48 GB con memory card da 32 GB

Connettività: HSDPA fino a 14.4 Mbps, Bluetooth stereo 3.0, WLAN IEEE 802.11 b/g/n, USB 2.0 ad alta velocità, connettore HDMI

Batteria: 1430 mAh

L’uscita è prevista per maggio e il prezzo di listino dovrebbe aggirarsi intorno ai 450 euro più IVA.



















