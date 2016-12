“Cut the Rope” per Pc

Molti di voi conosceranno il famosissimo puzzle game “Cut the Rope”, che è diventato un must have per gli smartphone Android e negli iPhone. Probabilmente se avete provato lo smartphone di un vostro amico ci avrete anche fatto una partita. Si tratta di un simpaticissimo puzzle game il cui obiettivo è quello di far arrivare la caramella a On Nom (il protagonista del gioco, vedi immagine in alto) e quindi cercare di prendere tutte le stelline. Ovviamente più si prosegue nel gioco più la difficoltà aumenta. In fondo all’articolo trovate un video del gameplay.

“Cut the Rope” però è disponibile solo per iOS e Android, quindi tutti gli utenti Windows Phone, Symbian, Blackberry ecc. sono tagliati fuori. Per fortuna Microsoft è venuta incontro a questa grossa fetta di utenti sviluppando una versione di “Cut the Rope” per browser e quindi giocabile da qualsiasi computer.

La versione in teoria è ottimizzata per Internet Explorer 9, noi però lo abbiamo provato anche con altri browser come Firefox, Opera, Chrome e Safari e non abbiamo riscontrato problemi di alcun tipo. Il gioco è raggiungibile a questo indirizzo, buon divertimento a tutti!

Vi lasciamo con un simpatico video di On Nom.



