Come risparmiare fino al 50% di toner o inchiostro con Ecofont

Con la vasta diffusione delle stampanti laser anche in ambito domestico e il notevole calo delle stampanti a getto d’inchiostro, ormai quasi tutti ne abbiamo una in casa. Negli ultimi tempi sono stati ottimizzati molto i consumi dei vari dispositivi elettronici, soprattutto per quanto riguarda la parte energetica. Grazie ad Ecofont però, potremmo estendere il risparmio anche all’inchiostro/toner della nostra stampante.

Con Ecofont possiamo risparmiare inchiostro o toner utilizzando un font “bucherellato”. Non preoccupatevi, quando stamperete il documento, non noterete differenza nelle lettere. Solo con la lente d’ingrandimento noterete i piccoli forellini presenti all’interno di tutte le lettere. Questi forellini si traducono in meno inchiostro e quindi in un risparmio di denaro con una riduzione dei costi di esercizio.

Il software è compatibile con tutte le principali versioni di Microsoft Office e una volta installato inserirà tre tasti dai quali potremmo direttamente stampare con i font ecologici. Ecofont supporta i font maggiormente utilizzati come Arial, Calibri, Verdana, Times New Roman e Trebuchet MS. Utilizzando per esempio il carattere Arial bucherellato si ottiene un risparmio del 28% e tramite la configurazione delle opzioni avanzate si può arrivare fino al 50%, che non è niente male. Come garanzia vi basti pensare che il software Ecofont ha vinto i premi European Environmental Design Award 2010 e Accenture Innovation Award 2011. Per capire meglio come funziona eccovi un breve video illustrativo.

Potete trovare maggiori informazioni e scaricare la versione trial del programma direttamente dal sito ufficiale.

