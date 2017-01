Wise recovery. Ottimo programma professionale per il recupero dati Se hai la necessità di recuperare dati cancellati per errore o se hai effettuato una formattazione accidentale dell’hard disk, niente panico, ti viene in aiuto Wise recovery, un ottimo programma in italiano che permette il recupero dei dati da differenti tipi di supporti e di unità.

Scheda fotografica sigle componenti hardware (Hardware Computer Chart) Può essere senz’altro utile per identificare in modo univoco e senza errori un componente e poterne rintracciare in rete le caratteristiche e le funzionalità o anche per effettuarne l’acquisto online senza timore di poter fare errori di identificazione.

Segnalibro contacaratteri java Quello che vi presentiamo è una semplice ma efficace applicazione, scritta in java, che permette di contare i caratteri, le parole e le linee di un testo presente in una pagina web.

Per poterla utilizzare è sufficiente, come vedremo più avanti, copiare il codice ed impostare un segnalibro sul proprio browser (tutti i browser risultano essere compatibili).

“Cut the Rope” per Pc Molti di voi conosceranno il famosissimo puzzle game “Cut the Rope”, che è diventato un must have per gli smartphone Android e negli iPhone.“Cut the Rope” però è disponibile solo per iOS e Android. Per fortuna Microsoft è venuta incontro a questa grossa fetta di utenti sviluppando una versione di “Cut the Rope” per browser e quindi giocabile da qualsiasi computer.